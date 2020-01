Matera 2019 fa crescere l’aeroporto di Bari

In crescita i numeri dei passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali aerei pugliesi fatti registrare nel 2019. Da quanto reso noto dalla società di gestione Aeroporti di Puglia, a Bari e Brindisi sono stati oltre otto milioni i visitatori, con un aumento di circa il +10 % rispetto al 2018. In particolare, sono stati circa 5 milioni e mezzo i passeggeri atterrati o partiti da Bari. Un radicale l’incremento, del 18 per cento, è stato registrato anche per le linee internazionali, tanto su Bari quanto su Brindisi, mentre su base nazionale la crescita è stata del 10 per cento.

Un ruolo determinante, in queste rilevazioni, va sicuramente all’effetto Matera 2019 ed al boom di visitatori che nell’anno appena terminato hanno scelto la capitale europea della cultura come meta per le proprie vacanze. “Matera rappresenta ormai un importante punto di riferimento nel settore turistico – ha affermato il presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Salvatore Adduce -. Bisogna insistere su questa linea e lavorare molto sulla promozione e sulla collaborazione con la vicina Puglia”.