TRM h24 magazine – I fatti della settimana (dal 22 al 28 dicembre 2019)

L’inverno comincia a farsi sentire in Puglia e Basilicata anche se con un clima pazzo fatto di pioggia e vento. Niente neve ma tanto clima natalizio nelle nostre città all’insegna della solidarietà: dai Vigili del fuoco di Potenza alla cena di Natale per i poveri di Matera, dove per la prima volta è arrivata la Comunità di Sant’Egidio. Il premier Conte fa visita a Taranto prima all’ospedale Ss Annunziata e poi agli operai del polo siderurgico.

Il Natale è stato segnato purtroppo da molti incidenti stradali e da alcune gravi notizie di cronaca, dallo scioglimento per mafia di un comune nel materano all’esposione di una bomba a Taranto davanti a un bar pronto per l’apertura. Al centro del numero in onda nel weekend anche la vicenda della Banca Popolare di Bari.

