Comune di Matera, proroga dei contratti solo con l’approvazione del Bilancio entro il 31 dicembre

MATERA. Mai come in questa occasione il Consiglio comunale di Matera dovrà dimostrare unità e responsabilità. Solo se il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 sarà approvato entro il 31 dicembre i contratti dei 51 neo dipendenti comunali saranno prorogati almeno per altri sei mesi, con possibilità di un ulteriore prolungamento fino alla fine del 2020.

Nel decreto Milleproroghe grazie anche al lavoro dei parlamentari lucani e dell’assessore D’Andrea, il Governo ha disposto la deroga della proroga dei contratti per i 51 impiegati con risorse pari a 750.000 euro. Questa operazione, però, va conclusa entro la scadenza dei contratti stessi , cioè il 31 dicembre. Di qui la necessità di una variazione di Bilancio entro gli ultimi giorni dell’anno. Anche lo slittamento dell’approvazione di pochi giorni non potrà garantire il futuro lavorativo per oltre 50 persone a cui si aggiunge il pensionamento per 40 dipendenti. Ciò significa che il Comune potrebbe trovarsi con quasi 100 dipendenti in meno mettendo in grave sofferenza l’organico e il funzionamento della macchina amministrativa.

L’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 entro il 31 dicembre significa, inoltre, ottenere grossi benefici e soprattutto primalità economiche .