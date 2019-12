TRM h24 Magazine: i fatti della settimana dal 15 al 21 dicembre 2019

Nuovo numero della Rubrica TRM h24 Magazine sui fatti della settimana di Puglia e Basilicata che abbiamo seguito nei nostri TG da domenica 15 a sabato 21 dicembre 2019: come ogni sabato in onda alle 17.30, 21.30 e 00.30 e domenica alle 8.30, 12.30 e 15.30.

La settimana prenatalizia è stata dominata dalle notizie economiche: tra le tante più importante riguarda la vicenda della Banca Popolare di Bari che sta tenendo in apprensione tantissimi risparmiatori, molti dei quali sono scesi in piazza per protestare. Daremo conto anche delle vicende che investono il polo siderurgico di Taranto e l’importante accordo di fusione stretto tra due grandi gruppi (Psa ed Fca) che ha dato alla luce il quarto polo mondiale dell’automobile. Degno di nota in questo contesto anche l’annuncio di Amazon che aprirà a Bitonto un grande centro di smistamento. Sul fronte politico in Puglia proseguono le grandi manovre in vista delle prossime regionali mentre su quello giudiziario a Matera si è chiuso il processo sul crollo della palazzina di vico Piave avvenuto nel 2014 che costò la vita a due persone. Grande commozione sempre in Basilicata per la giovane vittima della tragedia causata dal maltempo a Lauria. Tra le altre notizie di primo piano abbiamo segnalato l’importante giornata di Matera che venerdì ha chiuso l’anno da Capitale europea della Cultura.

Tutto questo e tanto altro ancora nel nuovo numero del TRM magazine