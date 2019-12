Matera, chiusura anno da Capitale europea della Cultura: maratona Tv e Social su TRM network

Gli occhi del mondo e dell’Europa ancora una volta su Matera: venerdì 20 dicembre 2019, una grande festa diffusa coinvolgerà l’intera Città dei Sassi, pronta a salutare con un programma corposo un anno straordinario, quello da Capitale Europea della Cultura.

Matera rilancerà cosi il suo impegno e la sua responsabilità di essere città aperta alle sfide del futuro; comunità che trasforma la reputazione in continuità.

TRM Network trasmetterà in diretta a reti unificate l’intera giornata, dalle 7.00 del mattino fino a notte fonda, raccontando i molteplici eventi che, attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini, contribuiranno a scrivere un’altra pagina di storia che resterà impressa nella memoria collettiva.

Una lunga maratona televisiva che vedrà il coinvolgimento operativo di numerosi professionisti suddivisi in squadre interne ed esterne. Parallelamente al racconto televisivo si dipanerà la narrazione Social sui canali Facebook, Instagram e Twitter con contributi raccolti sul campo dai giornalisti e che insieme ai contenuti e ai commenti degli utenti nel Social Network, saranno condivisi in rete e segnalati nel corso della diretta TV con l’hashtag #Openfuture.

Tutto comincerà in mattinata con il coinvolgimento delle scuole, in piazza Vittorio Veneto, impegnate nella realizzazione di un grande logo con parole chiave e, altresì, chiamate a riflettere sui temi del progetto Parole Ostili, il cui manifesto sarà sottoscritto nel pomeriggio anche dal presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, in città per partecipare all’importante appuntamento.

Tra gli eventi clou, nel pomeriggio la parata delle associazioni sportive cittadine nel centro storico, dalle 18 invece spazio alla parata musicale a cura di alcune street band. Alle 17.00, invece, nella sala Levi di Palazzo Lanfranchi, è previsto il momento istituzionale con una conferenza stampa, che seguirà al consiglio di amministrazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Interverranno il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e i Ministri dei Beni culturali, Dario Franceschini e per il Sud, Giuseppe Provenzano. Poi, alle 19.19, il momento istituzionale a Cava del Sole, con i ministri, il Presidente del Parlamento europeo, il Sindaco di Matera, rappresentati della Fondazione e istituzioni locali.

Spazio come sempre alla musica, mostre aperte e animazione in centro città con il programma della notte bianca; mentre contemporaneamente si terrà proprio a Cava del Sole il grande evento curato dal direttore artistico Manuel Agnelli, con lui sul palco di Matera anche Damon Albarn, Lous and the Yakuza, Fatoumata Diawara, Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Rancore.

TRM Network farà da collante e alternerà il racconto dai due luoghi dell’evento. Programma, dunque, da vivere fino a notte fonda.

L’importante produzione editoriale di TRM network sarà diffusa in diretta sui seguenti canali televisivi:

TRM h24 – digitale terrestre di Puglia e Basilicata (canale 16), piattaforma SKY al canale 519.

TRM – digitale terrestre di Basilicata (canale 111);

TRM Art – digitale terrestre di Basilicata (canale 602) e Puglia (296).

E sui seguenti Canali Streaming:

TRM network ha scandito l’avvicinamento alla importante giornata di chiusura con un “conto alla rovescia” in diretta tv (OPEN FUTURE, TOGETHER! MATERA 2019 COUNTDOWN) le cui registrazioni sono disponibili in una apposita playlist YouTube.