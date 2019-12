Infanzia in Basilicata. Giuliano: Solo il 7% frequenta asili nido e sezioni primavera

A Potenza, convegno sul progetto percorsi educativi lucani. Intervenuto anche il garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Vincenzo Giuliano, che ha rimarcato le difficoltà sui servizi offerti ai piccoli lucani.

La Basilicata è tra le ultime Regioni italiane per i servizi offerti all’infanzia con il solo 7% dei piccoli che frequenta asili nido e sezioni primavera. Da contraltare, invertito in positivo il trend dei maltrattamenti sui minori, stando all’ultimo report di Save the Children, con la terra lucana che ha abbattuto i casi del 33%.

A dirlo è il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Vincenzo Giuliano, intervenuto alla presentazione dei primi risultati del progetto #Presidieducativilucani: finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Obiettivo arginare forme di esclusione sociale e contrastare ogni forma di povertà, mettendo a sistema buone pratiche già concretizzate sul territorio. Soggetto capofila il Centro Anch’io di Potenza con laboratori culturali e sull’inclusione e progetti doposcuola. In particolare, previste circa 7 mila ore complessive di attività che vedono coinvolti in 24 mesi i due istituti comprensivi partner Antonio Busciolano di Potenza e Benedetto Croce di Latronico: si svolgerà formazione e aggiornamento per i docenti, seminari rivolti ai genitori e su bisogni educativi.